В Белгородской области в результате обстрела санатория погибли трое человек
В Белгородской области в результате обстрела санатория погибли трое человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Лавы.
Ранее глава области писал, что украинские солдаты сбросили с беспилотника две гранаты на территорию местного санатория. Осколки выбили четыре окна и иссекли фасад здания.
В результате повторного обстрела территории санатория погибли трое мирных жителей. По информации Гладкова, ВСУ сбросили взрывное устройство, когда люди находили на улице. Двое мужчин от полученных травм погибли на месте. За жизнь еще одного пострадавшего боролись врачи, однако спасти его не удалось.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.