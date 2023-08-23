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Рязанское отделение «Единой России» передало наборы для первоклассников в Херсонскую область

Рязанское отделение «Единой России» передало наборы для первоклассников в Херсонскую область. Об этом сообщили на сайте партии.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» региональное отделение «Единой России» передало 200 наборов для детского творчества в Херсонскую область в преддверии начала нового учебного года. Груз в министерство образования нового региона передал заместитель руководителя рязанского регионального исполкома «Единой России» Даниил Боярченков.

«Вот уже 10 лет партия „Единая Россия“ проводит акцию к Дню знаний. Партийцы, депутаты, предприятия и все неравнодушные жители Рязанской области передают необходимую школьную канцелярию, наборы для творчества, школьную форму, обувь, рюкзаки, спортинвентарь деткам, чьи семьи испытывают финансовые трудности. Все необходимое собираем на базе Штаба общественной поддержки. С прошлого года в акции принимают участие дети участников СВО и новых регионов», — рассказала руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.

Также в Херсонскую область, над которой шефствует наш регион, были отправлены строительные материалы.