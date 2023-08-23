Рязанка стала призером в Международном фестивале университетского спорта
Рязанка стала призером в Международном фестивале университетского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта.
С 21 по 22 августа во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль университетского спорта. В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших дзюдоистов из России, Афганистана, Армении, Белоруссии, Кубы, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Венесуэлы.
Рязанка Марина Воробьева стала бронзовой призеркой соревнований в весовой категории 48 килограммов. Отмечается, что девушка является воспитанницей ГАУ ДО РО «СШОР «Комета» Ее тренирует Сергей Бодько.