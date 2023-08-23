Рязанец обманул жителя Кирова на деньги, представившись его начальником

Рязанец обманул жителя Кирова на деньги, представившись его начальником. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

По информации портала, 30-летний рязанец нашел в интернете номер кировского магазина и позвонил. Когда продавец ответил, мужчина представился его начальников и потребовал срочно перевести ему 252 тысячи рублей.

Когда продавец понял, что звонивший оказался мошенником, он обратился в полицию.

Полицейские нашли и задержали рязанца. Отмечается, что он уже был судим ранее.