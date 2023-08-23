Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
18°
Птн, 25
19°
ЦБ USD 94.44 0.32 24/08
ЦБ EUR 102.25 -0.5 24/08
Нал. USD 91.8 / 96 23/08 15:05
Нал. EUR 99.01 / 101.98 23/08 18:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
5 часов назад
687
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
Вчера 11:01
2 944
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
2 051
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
6 293
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по радиоспорту

Рязанцы завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по радиоспорту. Об этом сообщили в региональном минспорте.

С 17 по 22 августа в Рязанской области прошел Кубок России и Всероссийские соревнования по радиоспорту. В них участвовали более 250 спортсменов из 15 регионов России.

В Кубке России сборная Рязанской области заняла несколько медалей. Среди женщин два золота и серебро в команду области принесла Комарова Екатерина. По группе мужчин золото и серебро завоевали Оказин Михаил и Толстых Андрей

На Всероссийских соревнованиях рязанские спортсмены заняли следующие места:

  • Мурадян Михаил взял 3 золота по группе м12
  • Капуста Алина взяла 2 золота и 2 серебра по группе Ж12
  • Оказин Михаил взял 2 золота по группе М19
  • Толстых Андрей взял золото и серебро по группе М19
  • Моксякова Ксения взяла золото по группе Ж12
  • Колесникова Анна взяла золото по группе Ж14
  • Тарасова Ульяна взяла 2 серебра по группе Ж14
  • Мохначева Полина взяла серебро и 2 бронзы по группе Ж16
  • Крюков Владимир взял серебро по группе М14
  • Бурмистрова Софья взяла серебро по группе Ж14
  • Михалов Владислав взял серебро по группе М19
  • Столярова Мария взяла 2 бронзы по группе Ж19