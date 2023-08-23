Рязанцы завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по радиоспорту
Рязанцы завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по радиоспорту. Об этом сообщили в региональном минспорте.
С 17 по 22 августа в Рязанской области прошел Кубок России и Всероссийские соревнования по радиоспорту. В них участвовали более 250 спортсменов из 15 регионов России.
В Кубке России сборная Рязанской области заняла несколько медалей. Среди женщин два золота и серебро в команду области принесла Комарова Екатерина. По группе мужчин золото и серебро завоевали Оказин Михаил и Толстых Андрей
На Всероссийских соревнованиях рязанские спортсмены заняли следующие места:
- Мурадян Михаил взял 3 золота по группе м12
- Капуста Алина взяла 2 золота и 2 серебра по группе Ж12
- Оказин Михаил взял 2 золота по группе М19
- Толстых Андрей взял золото и серебро по группе М19
- Моксякова Ксения взяла золото по группе Ж12
- Колесникова Анна взяла золото по группе Ж14
- Тарасова Ульяна взяла 2 серебра по группе Ж14
- Мохначева Полина взяла серебро и 2 бронзы по группе Ж16
- Крюков Владимир взял серебро по группе М14
- Бурмистрова Софья взяла серебро по группе Ж14
- Михалов Владислав взял серебро по группе М19
- Столярова Мария взяла 2 бронзы по группе Ж19