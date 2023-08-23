Рязанцы рассказали об обстрелах в СНТ «Голубой огонек» и «Строитель-1»
Рязанцы рассказали об обстрелах в СНТ «Голубой огонек» и «Строитель-1». Публикация появилась в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
По информации источника, звуки стрельбы были слышны в среду, 23 августа, с 9:30.
«Слышны были жужжания каких-то предметов или пуль, которые пролетали над головой. Стреляли по заборам, по крышам домов, в стены дома попали. Что это было, мы так и не поняли, у нас пострадала крыша, стены дома повреждены, в соседской машине повреждено стекло», — указано в публикации. Пользователи сообщили, что вызвали полицию.
В региональном УМВД сообщили, что информация о выстрелах проверяется.