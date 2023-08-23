Рязанцы рассказали о возможном разрушении газовой магистрали из-за мародеров
Рязанцы пожаловались на шумные работы по демонтажу металла на заброшенной территории. Об этом РЗН. инфо сообщили читательница.
Речь идет о территории в поселке Карцево.
По ее словам, неизвестные демонтируют металл преимущественно в «темное время суток». Она отмечает, что скоро часть конструкции может упасть на газовую магистраль.
«Неоднократно обращалась я в полицию и МЧС, они только выслушали и все. Приезжал участковый, посмотрел и уехал. Неужели у муниципального здания нет хозяев? Грохот и треск мешают жить. Приходила я к этим „металлистам“, послали куда подальше. На мой взгляд, это банальное воровство», — заявила женщина.