Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В четверг, 24 августа, в лесах Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.
Жителей попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.