Россиянам начали приходить повестки за мобилизационным предписанием

Жителям разных регионов России стали приходить повестки с требованием прибыть в военкомат за мобилизационным предписанием. Об это пишет v1 .

Мужчине из Красноярска попросили явиться не позднее 28 августа. В военкомате пояснили, что это «сверка учетных данных и вклейка мобилизационного предписания в военный билет».

«Мы никуда не собираем никого, это наша плановая работа. Он просто приписан к нам в команду. Это просто наша работа повседневная. Мы никого никуда не набираем, не отправляем, только если добровольно. Всем приходит, кто у меня состоит в команде», — сообщили журналистам в военкомате.

Юристы напомнили, что за неявку по повестке грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Уголовной ответственности пока что нет.