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Путин: наши действия на Украине положат конец войне против жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине породило стремление Запада сохранить гегемонию. Об этом он сообщил во время выступления на саммите БРИКС, пишет сайт телеканала «Звезда».

"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный переворот в этой стране, а затем против людей, которые не согласились с этим переворотом, была развязана война", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия поддержала людей, боровшихся за свою культуру, язык, традиции и будущее.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», — заявил глава государства.