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Представители рязанских предприятий посетили завод «Микрон» в Подмосковье

Эксперты регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса посетили завод «Микрон» в Зеленограде Московской области. Вместе с сотрудниками министерства экономического развития, комитета инвестиций и туризма Рязанской области и предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» они посмотрели, как с помощью инструментов бережливого производства предприятие оптимизировало производственный процесс без дополнительных затрат.

По данным АРБ, ГК «Микрон» является крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в России, резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

Отмечается, что в августе прошлого года завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда». За год на заводе на 30% ускорился выпуск пластин, на 12,5% снизилось незавершенное производство, почти на 13% увеличилась ежемесячная выработка сотрудников, на 30 минут ― до 2 часов в сутки — сократилось время на переналадку оборудования.

«Мы познакомились с производством кристаллов, микрочипов, увидели особенности работы в «чистых» комнатах, где изготавливаются пластины с микрочипами. Побывали также на сборочном участке, где формируется чипы для установки в карты «Мир», RFID-меток для торговых сетей, пропускных систем. На площадке представлено изготовление готового продукта ― транспортных карт «Тройка». Был интересен опыт применения инструментов визуализации, много наглядных плакатов по процессам, в том числе по встроенному качеству. Предприятие открыто к обмену опытом в рамках нацпроекта «Производительность труда», ― рассказала руководитель проекта отдела по работе с МСП Регионального центра компетенций Евгения Горелова.