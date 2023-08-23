Появились подробности ДТП напротив «Глобуса» в Рязани
Появились подробности ДТП напротив «Глобуса» в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в среду, 23 августа, в 16:55, вблизи дома № 106 на улице Большой. По предварительной информации, 23-летний местный житель на LAGA Priora «Лада Приора» столкнулся с Chevrolet Lanos, под управлением 28-летнего жителя Московской области.
В результате происшествия пострадали водитель иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Им оказали помощь медиков.
Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка.
Ранее были опубликованы фото с места ДТП.