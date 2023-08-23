Спецгость рязанской «Подбелки-2023» Владимир Томшин рассказал об ожиданиях от фестиваля

В пятницу, 25 августа, в Рязани на улице Почтовой пройдет ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Лидер группы «Томшин Бэнд» Владимир Томшин рассказал РЗН. инфо о том, какую музыку исполняет коллектив, почему группа заявлена как российско-канадская и какая программа ждет зрителей фестиваля.

В пятницу, 25 августа, в Рязани на улице Почтовой пройдет ежегодный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Специальный гость мероприятия — российско-канадский коллектив «Томшин Бэнд». Группа впервые выступит в Рязани.

Лидер группы Владимир Томшин рассказал РЗН. инфо о том, какую музыку исполняет коллектив, почему группа заявлена как российско-канадская и какая программа ждет зрителей фестиваля.

Как вы узнали о фестивале «Подбелка»? Расскажите, как вас пригласили и не сомневались ли вы в необходимости выступления?

— Это будет первое выступление коллектива в Рязани, поэтому без лишних сомнений мы приняли решение ехать на «Подбелку», чтобы порадовать не только местный фан-клуб группы, но и познакомиться с новыми слушателями. Мы давно наслышаны об этом замечательном фестивале, планировали выступить здесь и в прошлом году, но наш плотный концертный график не всегда позволяет совмещать все желаемые площадки. Не так давно мы вернулись с Сахалина, потом были концерты на Урале, в Сочи и вот теперь мы в Москве, и с удовольствием приедем 25 августа в Рязань. Кстати, очень символично, что «Томшин Бэнд» и «Подбелка» образовались практически одновременно.

Скажите, почему группа заявлена как российско-канадская?

— В начале 90-х я был увлечен тяжелым роком. Еще в подростковом возрасте я начал слушать Running wild, Megadeth, Slayer и впервые взял в руки электрогитару. Так, в 1997 году я решил уехать из родного города Свердловска, поиграть музыку в Штатах. Сказано — сделано! Долго ждать не пришлось, визу я получил без особого труда, но так как в то время там было довольно непросто легализоваться, то следующим пунктом моего музыкального путешествия стал канадский город Монреаль. Там и был собран первый состав группы «Томшин Бэнд» и записан первый студийный альбом «По белой полосе».

Расскажите о группе: какую музыку вы исполняете?

— Мы играем рок. С появлением в нашей команде барабанщика Василия Казурова звук стал тяжелее, но в предыдущих альбомах можно услышать композиции, и с примесью регги, и шансона. Наши песни очень разнообразны по звучанию: все тексты и музыку пишу я, но ребята в процессе репетиций очень помогают с доработкой материала. Принципиальный формат «Томшин Бэнд» — никаких плейбеков, никаких автотюнов, никаких саундпродюсеров. Рок музыка — это жизнь, она должна быть настоящей, такой, какой задумал ее автор.

Бывали ли вы в Рязани раньше? И если да, то где именно.

— Да, сольно с акустической программой я играл в Рязани уже множество раз на фестивалях и на квартирниках. Всегда с удовольствием приезжаю в этот город, здесь у меня уже есть сформировавшийся фан-клуб и даже песня, посвященная одному рязанскому парню, она так и называется «Саше Егорову». Но для группы «Томшин Бэнд» это будет первое выступление в Рязани. Поэтому мы готовим особенную музыкальную программу и с нетерпением ждем встречи с местной публикой.

Какая программа ожидает рязанцев на фестивале «Подбелка»?

— Мы подготовили для гостей фестиваля специальный музыкальный сет, который, надеемся, понравится не только поклонникам рок-музыки, но и всем гостям «Подбелки». В него войдут как песни из уже выпущенных альбомов, так и несколько премьер из готовящейся пластинки «Калинов мост». Обещаем, что несмотря на любые погодные условия будет жарко! Рок жив и мы докажем это!

Ранее организаторы фестиваля опубликовали тайминг мероприятия. Группа «Томшин Бэнд» выступит на сцене у бара «Чулан» в 20:30.

Хедлайнерами «Подбелки-2023» станут московская панк-блюз группа «Собаки Качалова» и победитель фестиваля в 2022 году рязанская группа Gangsters.

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Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и Фонд социального развития Рязанской области, партнеры фестиваля — ГК «Автоимпорт», ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» — российский производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар» и клиники стоматологии «Дентастиль».