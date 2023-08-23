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ФАС: около 30 торговых сетей ограничат цены на ряд социально значимых товаров

Около 30 торговых сетей ограничат цены на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили представители ФАС газете «Известия».

В ФАС считают, что ограничение торговых наценок на социально значимые товары при обеспечении их наличия на полках магазинов позволит повысить доступность такой продукции для граждан.

«Как уже показал опыт крупных игроков, система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары в конечном итоге выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам», — заявили в ведомстве.