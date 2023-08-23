Экс-советник бывшего украинского президента призвал прекратить конфликт между Россией и Укаиной

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал завершить конфликт между Украиной и Россией до того, как США снизит поставки вооружения. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на его Ютуб-канал.

Соскин считает, что конгресс США не будет предоставлять президенту Джо Байдену 24 миллиарда долларов для Киева. Великобритания, Германия и прочие страны также прекратят финансирование ВСУ после решения Вашингтона.

«Отменяйте военное положение, готовьтесь к выборам, пока есть такая возможность, потому что ее просто не будет», — заявил Соскин.