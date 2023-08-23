Депутат ЛДПР Максим Мустафин: День Государственного флага России — повод для гордости

Активисты Рязанского отделения ЛДПР провели автопробег в честь Дня Государственного флага.

Колонну партийных автомобилей направлял депутат Рязанской облдумы Максим Мустафин. «Рязань — душа России, и поэтому от всей души, от имени ЛДПР поздравляю всех жителей региона с праздником!» — заявил он.

Также стало известно, что председатель партии Леонид Слуцкий и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев разработали законопроект, предусматривающий обязательный подъем флага России во время торжественных церемоний на спортивных соревнованиях.

«Сегодня Государственный флаг России часто не поднимают даже на масштабных спортивных и физкультурных мероприятиях на территории РФ, а их в нашей стране ежегодно проходит около 12 тысяч», — заявил глава ЛДПР. Как отмечают авторы законопроекта, торжественная церемония с флагом продемонстрирует не только силу и сплоченность граждан, но и их патриотические настроения.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России»