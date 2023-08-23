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Алейник: Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что страна рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что страна рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС. Об этом сообщило РИА Новости.

«В принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации», — приводит агентство слова Алейника.

Также глава МИД Белоруссии отметил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, которая способствует формированию более справедливого мирового порядка.

По его мнению, расширение БРИКС поможет нарастить как экономический, так и политический потенциал этой организации.