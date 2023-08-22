Жительницу Рязанской области наказали официальным порицанием за несогласованный митинг
В селе Дядьково Рязанской области женщина организовала несогласованный с властями митинг. 21 августа суд вынес ей приговор по части 2 статьи 20.2 КоАП, сообщает пресс-служба Рязанского районного суда.
Митинг прошел 13 августа 2023 года. На нем были развернуты плакаты с надписью «Мы против реконструкции дороги по селу» и другие.
В результате суд назначил женщине наказание в виде официальном порицании физического лица.