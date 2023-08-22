В Воронежской области семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП

В Воронежской области семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, около 19:00 в селе Шувалово.

По предварительной информации, семилетний ребенок на квадроцикле Mowgli категории «М» выехал на обочину. Из-за этого он не справился с управлением и врезался в стоявший тракторный прицеп, принадлежавший 84-летнему местному жителю.

В результате аварии мальчика госпитализировали. Установлено, что управлять квадроциклом ему разрешили родители.

По факту ДТП проводится проверка.