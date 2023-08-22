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В Удмуртии мужчина год насиловал двух несовершеннолетних падчериц

В Удмуртии мужчина год насиловал двух несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным издания, полицейские узнали о том, что мужчина надругался над несовершеннолетними девочками в своем гараже.

По предварительным данным, он насиловал детей с середины декабря 2018 года по конец апреля 2019 года. Девочкам было 12 и 13 лет.

По факту инцидента было возбуждены два уголовных дела. Подозреваемый в настоящее время задержан.