В Свердловской области нашли трех детей в квартире с мертвыми родителями
В Свердловской области нашли трех детей в квартире с мертвыми родителями. Об этом сообщили РИА Новости.
Инцидент произошел 21 августа. Трупы мужчины и женщины нашли на кухне квартиры. Отмечается, что они оба были ранее судимы.
Также в жилище нашли троих детей. Девочек 2018 и 2019 года рождения до завершения разбирательства в одно из местных социальных учреждений. Третью, 2022 года рождения, отправили в больницу для тщательного обследования