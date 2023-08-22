В Рязанской области осудят девушку, которая выбросила новорожденную дочь в лесополосе

В Рязанской области осудят девушку, которая выбросила новорожденную дочь в лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале 2023 года 19-летняя жительница Липецкой области, узнав о своей беременности, не встала на учет в медицинскую организацию.

В июне она самостоятельно родила девочку и решила скрыть ее рождение. Она отнесла новорожденную в расположенную неподалеку от дома лесополосу, где положила девочку в мешок.

Ребенка нашли прохожие, ей оказали медицинскую помощь. В настоящее время решается вопрос об устройстве ребенка в семью.

Уголовное дело направлено в Старожиловский районный суд для рассмотрения по существу.