В рязанском УМВД прокомментировали ситуацию с длинными очередями в ГИБДД
В рязанском УМВД прокомментировали ситуацию с длинными очередями в ГИБДД.
По информации ведомства, предоставление услуг регистрационно-экзаменационными подразделениями ГАИ осуществляют в штатном режиме. «Затруднения в получении талонов возможны в связи с необходимостью заполнения гражданами в терминале электронной очереди необходимых для получения талона сведений (к примеру, сведений о транспортном средстве)», — отметили в УМВД.