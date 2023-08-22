В Рязани задержали закладчика

В Рязани задержали закладчика. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, около 19:50 на улице Есенина.

Патрульные получили информацию о том, что рязанцы заметили мужчину, который роется в кустах. Местным жителям показалось, что это закладчик, и они сообщили о подозрениях в полицию.

На место отправили патрульных. Приехав, они заметили мужчину, искавшего что-то в кустах. Увидев полицейских, он попытался убежать, но его остановили.

Постовые вызвали сотрудников уголовного розыска, специализирующихся на пресечении незаконного оборота наркотиков. У 36-летнего рязанца нашли несколько самодельных контейнеров. По ряду признаков полицейские предположили, что в емкостях находятся наркотики, приготовленные для сбыта при помощи «закладок». Мужчину доставили в полицию.

Проводится экспертиза содержимого контейнеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.