В Рязани в среду на 20 улицах снизят подачу холодной воды
В Рязани в среду на 29 улицах снизят подачу холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.
В среду, 23 августа, с 23:00 до 06:00 24 августа подачу ресурса снизят по адресам:
- 1-ый Сысоевский проезд;
- 2-ой Сысоевский проезд:
- улица Березовая;
- улица Братиславская;
- улица Гайдара;
- улица Гоголя;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- проезд Котовского;
- улица Сысоевская;
- улица Льва Толстого, дом № 5;
- улица Ушакова;
- улица Чернышевского;
- улица Щорса, детский сад № 43, № 33-а, школа № 57;
- улица Березовая, дома № 1-и, детский сад № 145;
- улица Черновицкая, дома № 25-а, детский сад № 136, № 23-а, школа № 37, дом № 32-а, детский сад № 143;
- улица Гоголя, дом № 37-а, детский сад № 99, № 36 корпус 1, детский сад № 116;
- улица Нахимова, дома № 1, школа № 64.