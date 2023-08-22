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В Рязани в среду на 20 улицах снизят подачу холодной воды

В Рязани в среду на 29 улицах снизят подачу холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 23 августа, с 23:00 до 06:00 24 августа подачу ресурса снизят по адресам:

  • 1-ый Сысоевский проезд;
  • 2-ой Сысоевский проезд:
  • улица Березовая;
  • улица Братиславская;
  • улица Гайдара;
  • улица Гоголя;
  • улица Корнилова;
  • улица Котовского;
  • улица Кутузова;
  • улица Мусоргского;
  • проезд Котовского;
  • улица Сысоевская;
  • улица Льва Толстого, дом № 5;
  • улица Ушакова;
  • улица Чернышевского;
  • улица Щорса, детский сад № 43, № 33-а, школа № 57;
  • улица Березовая, дома № 1-и, детский сад № 145;
  • улица Черновицкая, дома № 25-а, детский сад № 136, № 23-а, школа № 37, дом № 32-а, детский сад № 143;
  • улица Гоголя, дом № 37-а, детский сад № 99, № 36 корпус 1, детский сад № 116;
  • улица Нахимова, дома № 1, школа № 64.