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В Рязани отключили холодную воду на трех улицах
Ресурса не будет до 17:00.

В Рязани отключили холодную воду на трех улицах. Об этом сообщили в официальной группе «Водоканала» во ВКонтакте.

Ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • улица Центральная (Дядьково) дома №№ 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 7, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
  • улица Баженова дома №№ 24, 36, 36 корп. 1, 36 стр. 2.

До 15:00 отключили воду по адресу:

  • улица Сельских Строителей дома №№ 4 корп.1, 5 корп.1, 6 корп.1, 6а (детсад № 151).