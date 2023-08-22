В Рязани на улице Энгельса пьяный мужчина порезал знакомого

В Рязани на улице Энгельса пьяный мужчина порезал знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, поздно вечером. Рязанцы сообщили в полицию, что на улице Энгельса лежит окровавленный мужчина, возможно, с ножевым ранением в живот.

На место выехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Потерпевшего — 40-летнего рязанца госпитализировали с несколькими проникающими ранениями брюшной полости, с характерными признаками ударов ножом.

Оперативники опросили местных жителей и установили, что к преступлению причастен 40-летний рязанец. Ранее он был судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Его нашли и задержали.

По предварительной информации, пьяный рязанец встретил на улице Энгельса 40-летнего знакомого. Между ними возник конфликт и пьяный мужчина несколько раз ударил рязанца в живот ножом и скрылся. Прохожие сообщили о лежащем на улице раненом в полицию и скорую помощь.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.