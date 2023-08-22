В Рязани мужчину осудят за серию краж и разбойное нападение

В Рязани мужчину осудят за серию краж и разбойное нападение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 33-летний безработный житель Рязанского района незаконно проникал в жилище, помещение или иное хранилище в Рязани и Рязанской области. Там он крал деньги, строительные инструменты и иное имущество граждан и юрлиц. В дальнейшем он распоряжался имуществом по своему усмотрению.

Помимо этого мужчина в ноябре 2022 года напал на работника пункта приема металла в Октябрьском районе Рязани. Обвиняемый причинил ему телесные повреждения и украл 12000 рублей, принадлежавшие организации.

Органы предварительного расследования собрали доказательства, подтверждающие причастность к совершению 21 преступления (кражи и разбойное нападение). Ему предъявили обвинение. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Его заключили под стражу. Дело будет рассматривать Железнодорожный райсуд Рязани.