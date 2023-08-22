В Рязани будут судить двух человек, распространявших наркотики

В Рязани в отношении двух мужчин возбудили уголовное дело за распространение наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 года мужчины на территории Рязани делали «закладки» с наркотиками и психотропными веществами. Сейчас они находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. В ближайшее время начнется его рассмотрение. Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.