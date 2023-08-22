В России запретят продавать вейпы с ароматизаторами
В России запретят продавать вейпы с ароматизаторами. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным газеты, продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года. В начале осени правительство получит право определять перечень таких добавок.
Минздрав уже подготовил список ароматизаторов, с которыми ограничат продажу вейпов. Среди них: фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. А также подсластители: патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы. В перечень также попали такие популярные добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность.
Ранее законопроект о запрете продажи вейпов с ароматизаторам внесли в кабмин.