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В России запретят продавать вейпы с ароматизаторами

В России запретят продавать вейпы с ароматизаторами. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным газеты, продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года. В начале осени правительство получит право определять перечень таких добавок.

Минздрав уже подготовил список ароматизаторов, с которыми ограничат продажу вейпов. Среди них: фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. А также подсластители: патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы. В перечень также попали такие популярные добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность.

Ранее законопроект о запрете продажи вейпов с ароматизаторам внесли в кабмин.