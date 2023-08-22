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В России хотят ввести должность школьного омбудсмена
По мнению автора инициативы, такой шаг сделает отечественное образование открытым, бесконфликтным.

В России хотят ввести должность школьного омбудсмена. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.

«Мы часто становимся свидетелями и даже участниками различных резонансных происшествий и конфликтов, которые происходят в школьной среде», — приводит издание слова Ветрова.

По его словам, ученики, родители и педагоги часто нуждаются в общественном арбитре, который мог бы стать звеном, «гасившим конфликтные ситуации» до того, как они становились бы достоянием общественности или предметом правового или судебного разбирательства.

«Учитывая общественный запрос и актуальность проблемы, прошу вас оценить целесообразность создания и внедрения в нашей стране института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена, — уточняется в сообщении.

По мнению собеседника RT, этот шаг сделает отечественное образование открытым, бесконфликтным, а также поможет сторонам находить общий язык и понимание в сложных ситуациях.