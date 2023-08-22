В Новосибирской области отец избил своего сына на улице
В Новосибирской области отец избил своего семилетнего сына на детской площадке. Об этом пишет
Инцидент произошел в поселке Плановый Советского района. Мужчина бил плачущего мальчика ремнем, матерился и унижал его, обещая отправить в детский дом.
Отмечается, что воспитанием ребенка занимаются мать, отец и бабушка. Знакомые семьи рассказали, что родители мальчика периодически выпивают и скандалят.
«Отец его, когда не пьет, ходит с мальчиком на рыбалку, водит его на прогулку. Но может и обматерить. А вот маме мальчика часто достается: они как выпьют, поругаются, он ее бьет», — говорит знакомая семьи.
Журналисты пишут, что утром 21 августа служба опеки уже забрала ребенка из семьи.