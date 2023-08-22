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В ДТП на трассе в Крыму пострадали четверо детей

В Крыму в ДТП пострадали пять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Авария случилась на трассе «Таврида» в районе села Ароматное.

Между собой столкнулись два автомобиля Opel. За рулем Opel Zafira был мужчина 1971 года рождения, Opel Astra управляла девушка 2004 года рождения.

Как сообщили в ведомстве, от удара Opel Astra опрокинулся, в результате чего водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы. Их доставили в медучреждения.

В прокуратуре республики также отметили, что Opel Astra, двигаясь по трассе в районе села, выехал за пределы проезжей части после касательного столкновения с другой машиной.