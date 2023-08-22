В Брянской области отбили атаку украинской ДРГ
В Брянской области отбили атаку украинской ДРГ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Диверсанты пытались прорваться в районе поселка Забрама и села Сушаны.
По информации источника, за час до атаки Климовский и Суземский районы обстреляли из минометов со стороны Черниговской области. Выпущено не менее 10 минометных снарядов. В селах пропало электричество, повреждены как минимум два дома. Предварительно, жертв среди мирного населения нет.
После этого диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу. В составе были около десяти человек, вооруженных американскими винтовками M4 и гранатами. Пограничники и военнослужащие ВС России отбили атаку.