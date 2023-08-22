В Астрахани четырехлетний ребенок утонул в аквапарке
В Астрахани 22 августа утонул четырехлетний ребенок в развлекательном комплексе «Парк Планета». Об этом сообщает региональный следком.
Ребенок в аквапарке находился с мамой, братом и сестрами. В один момент он остался без присмотра, скатился с горки в бассейн, но из воды не смог вынырнуть.
Мальчика заметили отдыхающие. Они вытащили ребенка из бассейна, начали оказывать ему первую помощь. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.