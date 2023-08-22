Стало известно, по какой причине девушка решила убить новорожденную в лесополосе в Рязанской области

Стало известно, по какой причине 19-летняя девушка решила убить новорожденную дочь в лесополосе в Старожиловском районе. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Как отметил источник, липчанка пошла на убийство ребенка из-за возможного осуждения родственников и знакомых, отсутствия работы, денег и официального брака.

Кроме того, известно, что 19-летняя девушка окончила восемь классов школы и не имела паспорта.

Напомним, в феврале 2023 года 19-летняя жительница Липецкой области, узнав о своей беременности, не встала на учет в медицинскую организацию. В июне она самостоятельно родила девочку и решила скрыть ее рождение. Она отнесла новорожденную в расположенную неподалеку от дома лесополосу, где положила девочку в мешок. Младенец осталась в живых, потому что ее нашел прохожий. Теперь 20-летнюю девушку будут судить.