СМИ: пенсионный возраст снизят за непрерывный стаж в течение 10 лет

Пенсионный возраст снизят за непрерывный стаж в течение 10 лет. Об этом PRIMPRESS рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

«Дополнительные деньги назначают гражданам, которые потрудились в этой службе минимум 10 лет или, что чаще всего, 15 лет. Причем в ряде случаев важен именно фактор непрерывности стажа, чтобы человек не увольнялся ни разу на протяжении таких лет. Например, такой критерий установлен сейчас в Саратовской области», — рассказала Киреева.

По ее словам, выплата составит половину от прожиточного минимума, то есть порядка семи тысяч рублей. Такие деньги можно будет получать каждый месяц начиная с 40 или 50 лет в зависимости от специальности.