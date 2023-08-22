Рязанские власти прокомментировали ситуацию с топливом в регионе

Рязанские власти прокомментировали ситуацию с топливом в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минэкономразвития рассказали, что АЗС в Рязанской области работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива.

«По информации крупных оптовых поставщиков нефтепродуктов, на территории Рязанского региона моторные топлива имеются в необходимом количестве. АЗС и логистические цепочки работают в штатном режиме и обеспечены всеми видами топлива», — сообщили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Рязанской области и ряде других регионов не хватает топлива.