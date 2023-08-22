Рязанцы снова пожаловались на длинные очереди в ГИБДД

Рязанцы снова пожаловались на длинные очереди в ГИБДД. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

«Пришел в ГИБДД, отстоял два с половиной часа в очереди, чтобы записаться на следующую неделю. Так как машин несколько, на госуслугах записаться невозможно. Когда это кончится? Верните нормальную работу терминала, как это было месяц назад», — написал автор поста.

Напомним, на прошлой неделе рязанцы жаловались на очереди в ГИБДД. Тогда в ведомстве сообщили, что в здании проводилось обновление программного обеспечения терминала электронной очереди. Поэтому возникли временные затруднения по получению талонов.