Рязанцы пожаловались на состояние тротуара на улице Интернациональной

В Рязани жители пожаловались на дорогу на улице Интернациональная около дома № 21. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

На фотографиях видно, что посреди дороги сошел асфальт и образовалась яма. В дождливые дни она наполняется водой.

«Уважаемая администрация! Сделайте людям доступ к остановке. Летать мы так и не научились, пробираемся под балконами и обочинами, а осенью невозможно пройти и там! Дорога за домом к остановке, магазинам и ЖЭУ», — сообщают жители.