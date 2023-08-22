РНПК провела модернизацию установки первичной переработки нефти

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провела модернизацию блока установки первичной переработки нефти.

В компании отметили, что это позволило улучшить качество подготовки нефти, а также повысить качество гудрона и эффективность его переработки на установке висбрекинга.

Представители РНПК пояснили, что модернизация мощностей НПЗ является приоритетной задачей в рамках стратегии развития «Роснефть-2030», которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Поэтому компания проводит инновационную деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-3 позволяет проводить обессоливание и обезвоживание нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции. В ходе модернизации на установке было смонтировано современное оборудование, которое позволяет более эффективно разделять водонефтяную эмульсию», — рассказали в компании.

По словам сотрудников, модернизация производственных мощностей позволила заводу начать выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и другие виды нефтепродуктов.