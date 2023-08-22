Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
22°
Срд, 23
21°
Чтв, 24
20°
ЦБ USD 94.12 -0.02 23/08
ЦБ EUR 102.75 0.18 23/08
Нал. USD 92.51 / 95 22/08 18:30
Нал. EUR 100.71 / 102.7 22/08 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
11 часов назад
1 547
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
Вчера 12:25
1 346
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
5 618
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
8 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7%

Глава государства Владимир Путин 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что за первое полугодие 2023 года средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Об этом пишет РИА Новости.

Также он отметил, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов России.

Глава страны отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта России — это один из главных показателей эффективности управленческих команд.