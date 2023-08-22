Путин: реальные доходы россиян выросли на 4,7%

Глава государства Владимир Путин 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что за первое полугодие 2023 года средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Об этом пишет РИА Новости .

Также он отметил, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов России.

Глава страны отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта России — это один из главных показателей эффективности управленческих команд.