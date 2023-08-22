Путин: c 1 января 2024 года МРОТ в России повысят на 18,5%

С 1 января 2024 года МРОТ в России повысят на 18,5%. Об этом заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», — сообщил глава государства.

Напомним, с 1 января 2023 года МРОТ повысили на 6,3%. На данный момент он составляет 16 242 рубля в месяц.