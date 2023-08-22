Под Рязанью построят более 360 тысяч квадратных метров жилья при участии компании «ДОМ.РФ»

Под Рязанью построят более 360 тысяч квадратных метров жилья при участии компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «ДОМ.РФ» до 2 октября принимает заявки на участие в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) по участку площадью 118,2 га. По условиям аукциона, здесь планируется построить более 360 000 квадратных метров жилья.

Торги назначены на 6 октября. Стартовая цена права заключения договора КРТ — 5,24 миллиона рублей. Участок находится в 8 километрах от Рязани, у поселка Варские, недалеко от Оки. Отмечается, что рядом располагаются развлекательные центры, контактный зоопарк и центр биатлона. До выезда на Солотчинское шоссе расстояние составляет 800 метров, до центра Рязани — 18 километров, до заказника «Солотчинский парк» — 7 километров.

В сообщении подчеркнули, что кроме возведения малоэтажных или индивидуальных домов, на участке планируют обустроить детские и спортивные площадки, объекты инфраструктуры и озеленение.

«Застройку рекомендуется вести в соответствии с разработанным „ДОМ.РФ“ Стандартом КРТ, а также с соблюдением „зеленого“ стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года. На реализацию проекта отводится 16 лет», — написали в сообщении.