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Под Рязанью построят более 360 тысяч квадратных метров жилья при участии компании «ДОМ.РФ»

Под Рязанью построят более 360 тысяч квадратных метров жилья при участии компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «ДОМ.РФ» до 2 октября принимает заявки на участие в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) по участку площадью 118,2 га. По условиям аукциона, здесь планируется построить более 360 000 квадратных метров жилья.

Торги назначены на 6 октября. Стартовая цена права заключения договора КРТ — 5,24 миллиона рублей. Участок находится в 8 километрах от Рязани, у поселка Варские, недалеко от Оки. Отмечается, что рядом располагаются развлекательные центры, контактный зоопарк и центр биатлона. До выезда на Солотчинское шоссе расстояние составляет 800 метров, до центра Рязани — 18 километров, до заказника «Солотчинский парк» — 7 километров.

В сообщении подчеркнули, что кроме возведения малоэтажных или индивидуальных домов, на участке планируют обустроить детские и спортивные площадки, объекты инфраструктуры и озеленение.

«Застройку рекомендуется вести в соответствии с разработанным „ДОМ.РФ“ Стандартом КРТ, а также с соблюдением „зеленого“ стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года. На реализацию проекта отводится 16 лет», — написали в сообщении.

В разделе «Список торгов» на официальном сайте «ДОМ.РФ» размещена инструкция по подаче заявок на участие в аукционе. Детали можно также уточнить в Telegram-канале «ДОМ.РФ Аукционы. Коммерческая недвижимость».