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Перед Зеленым театром ЦПКиО на концерте «Арии» установят семиметровый экран

Компания «РИЗУР» рассказала подробности концерта группы «Ария» в рамках фестиваля «Движение» в Рязани.

Отмечается, что сцену Зеленого театра специально подготовят к выступлению хэви-метал-группы. «Прокатная компания установит мощный звук и современное световое оборудование. Дополнительно сцена будет оснащена тремя экранами», — подчеркнули организаторы.

На площадке перед театром установят дополнительное звуковое оборудование и семиметровый экран. Те, кто не сможет попасть непосредственно на площадку (она вмещает до 2500 человек), смогут наблюдать за концертом. Так, все, что будет происходить на сцене, будет транслироваться на экране.

Вечер откроет группа VAVI. Вход свободный.

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа, в 20:00 в Зеленом театре ЦПКиО. Оно пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Концерт пройдет в любую погоду.

Также горожане могут поучаствовать в конкурсе от компании «РИЗУР» и группы «Ария». Подробности — по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+