Оппозиция Греции выступила против участия страны в конфликте между Россией и Украиной

Ведущая оппозиционная партия Греции «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» выступила против прямого участия Афин в конфликте на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости .

21 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в Афинах с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры стран подписали декларацию «о евроатлантической интеграции Украины». В ней, в частности, говорится о том, что Греция продолжит содействовать защите украинских территорий, а также поддерживать вступление страны в НАТО.

В партии «СИРИЗА» подчеркнули, что Мицотакис таким образом подтверждает свой статус «добровольного союзника» для продвижения трансатлантических интересов на европейском континенте. По мнению оппозиционеров, Афины берут на себя обязательства, которые несут серьезные риски и ослабляют роль республики как опоры мира и стабильности, игнорируя при этом национальные интересы страны.

В связи с этим партия выступила против дальнейшего прямого военного участия Греции в украинском конфликте.