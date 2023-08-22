NBC: Украина расстроена и сбита с толку из-за задержек в поставках F-16

Украина расстроена и сбита с толку из-за задержек в поставках F-16. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на украинских чиновников.

Украинские власти оказались расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок американских истребителей F-16 со стороны Запада, однако в Киеве не решаются публично обсуждать причины происходящего.

Собеседники издания со стороны американских властей указали на необходимость учить английский язык большей части отобранных для обучения пилотов ВСУ, чтобы они были в состоянии читать команды и руководства по эксплуатации истребителей.

Также Киеву необходимо подготовить механиков и инженеров, ответственных за эксплуатацию F-16, а также остается не решен вопрос о том, какие именно вооружения Запад будет поставлять Украине для американских истребителей.

«Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже», — отмечает телеканал.

Ранее Дания и Нидерланды заявили, что передадут Украине истребители F-16.