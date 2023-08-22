Над Московской областью сбили два беспилотника
Над Московской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
В ночь на вторник, 22 августа, в небе над Красногорском и Часцами системой ПВО были обнаружены и уничтожены два ударных беспилотника.
В связи с этим, в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим «Ковер». Задержали несколько рейсов.
Еще два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области.
Пострадавших нет.