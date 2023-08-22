На улицах Рязани отрегулировали режим работы светофоров

В Рязани отрегулировали режим работы светофоров. Об этом сообщила пресс-служба общественного совета при управлении транспорта.

Ситуацию обсудили на рабочей встрече в Центре организации дорожного движения. Ее организовали специалисты управления благоустройства городской мэрии.

На перекрестке улицы Вокзальной и Московского шоссе ввели левый поворот со стороны Москвы в сторону вокзала «Рязань-1». Показания детекторов транспорта и онлайн сервисы по отслеживанию заторов показали, что поток в этом направлении удалось разгрузить.

Отмечается, что, если убрать левый поворот, то вкупе с введенными выделенными полосами для маршрутного транспорта пропускная способность отрезка Первомайского проспекта от улицы Вокзальной до улицы Типанова значительно снизится, могут возникнуть сильные заторы.

В публикации указано, что сейчас видны затруднения при движении со стороны площади Победы в сторону перекрестка. Они связаны с тем, что значительная часть потока из центра города по-прежнему следует по Первомайскому проспекту. Для проезда в указанном направлении водителям рекомендовали воспользоваться дублером — улицей Вокзальной. На рассматриваемом перекрестке увеличено время проезда со стороны улицы Вокзальной в сторону Московского шоссе.

Также подчеркивается, что, если отказаться от «выделенки», то вскоре проблемы с заторами вернутся. За последние пять лет прирост количества автомобилей на тысячу человек в Рязани по данным Росстата составил более 23 процентов.

Активисты посетовали и на автомобилистов, которые проезжают перекресток улицы Вокзальной и Московского шоссе на большой скорости на запрещающий сигнал светофора со стороны ТЦ «Барс» в направлении площади Победы. «В этой же фазе (когда горит „красный“ для автомобилистов) разрешен пешеходный переход Первомайского проспекта. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов на данный момент разрешающий сигнал светофора загорается с задержкой в одну секунду для каждого пешеходного направления. В дальнейшем там будет введен режим „кругом красный“ по примеру перекрестка Первомайский проспект — ул. Маяковского. Эффективным средством сдерживания агрессивных водителей является введение камер автоматической фиксации нарушений», — указано в публикации.

На пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского время ожидания разрешающего сигнала для пешеходов на данный момент составляет две минуты. Оно увеличилось в связи с тем, что на перекрестке по распоряжению ГИБДД между фазами был введен режим «кругом красный». Он необходим в целях безопасности и разделения пересекающихся транспортных потоков на определенный момент времени.

На перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского во время мониторинга дорожной ситуации сократили число фаз работы светофора. Из-за этого уменьшилось время ожидания разрешающего сигнала светофора со всех направлений. Также при проезде перекрестка со стороны проезда Яблочкова в сторону Куйбышевского шоссе отсекли встречный поток автомобилей, следующих со стороны улицы Горького в сторону проезда Яблочкова. «Благодаря этому снизилась вероятность возникновения ДТП, а также увеличилась пропускная способность перекрестка», — указано в публикации. Сейчас затруднения проезда данного перекрестка связаны с дорожными работами на Куйбышевском шоссе.

На перекрестке Куйбышевского шоссе и улицы Рязанской также изменили режим работы светофора. Теперь встречные потоки со стороны улиц Рязанской и Связи разъезжаются в разных фазах.