На Рязанском приборном заводе прошло награждение участников конкурса «Кибердром»

Работникам Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) вручили благодарственными письмами от губернатора Рязанской области и министра экономического развития Рязанской области за их вклад в организацию конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

В торжественной обстановке награды вручила первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.

Участники команды «Крылья Рязани», представляющие АО «ГРПЗ» в конкурсе «Кибердром», получили свидетельства о присвоении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Благодарностями губернатора Рязанской области наградили генерального директора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова, начальника центра развития персонала Ларису Демидову, а также маму участницы команды ведущего психолога центра развития персонала Елену Мулину и папу одного из участников сборной — заместителя начальника технологического отдела Сергея Шарова.

Благодарности министра экономического развития Рязанской области вручили организаторам и тренерам команды — ведущему инженеру-программисту Андрею Харитонову, инженеру-программисту Юлии Шабановой, ведущему инженеру по подготовке кадров Татьяне Трециной.

«В России развивается новая отрасль промышленности — беспилотные летательные аппараты. Сейчас у вас солидная база теоретических знаний, подкрепленная практическими навыками, но самое главное — вам нужно будет не только учиться управлять этими аппаратами, но и делать разработки с новыми функциональными возможностями. Я надеюсь, что ваши фамилии как работников Приборного завода войдут в историю создания беспилотных летательных аппаратов. Большое спасибо всем организаторам, которые вас поддерживают. Кстати, в этом году АО «ГРПЗ» отмечает 105-летие. Надеюсь, ваша победа в предстоящем финале соревнований станет отличным подарком к юбилею!», — сказал технический директор АО «ГРПЗ» Геннадий Колодько.

Команда «Крылья Рязани» состоит из восьми человек: молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на предприятии. Ранее сборная, успешно пройдя одну четвертую финала и полуфинал конкурса «Кибердром», вышла в финал.

Конкурс проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.